中秋連假首日清晨新店民宅火警 92歲老婦送醫宣告不治

蘇姓男子昨天凌晨在高雄市某酒店消費時因故砸店，警方立刻逮人，但一小時，蘇的友人張姓男子率眾砸了高雄市九如茶行負責人黃俊傑的車並再度砸酒店。由於九如茶行在高雄被喻為黑白兩道「喬事」地點，格外引起關注，連警察局長在案發後也出面說明案情。地方人士認為，這件糾紛牽涉台中、台南、高雄的兄弟，實際原因恐怕沒有那麼單純，但幕後相關當事人應該很快會到九如茶行處理善後。

2020-09-30 20:51