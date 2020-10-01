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中秋連假首日清晨新店民宅火警 92歲老婦送醫宣告不治
今天清晨5時59分，新北市消防局獲報，新店區光明街168巷內一棟4樓建物1至3樓全面燃燒，消防人員到場搶救，6時9分在1樓前陽台發現92歲簡姓老婦，已失去生命跡象，緊急送醫搶救，隨後在3樓救出2名民眾，目前不用送醫；送醫老婦於7時許宣告不治。
消防人員出動101人，消防車31輛、救護車4輛，在6時14分撲滅火勢，持續檢視火場，初步發現1樓燃燒陽台，面積6平方公尺，研判可能是起火處，正進行火場調查中。
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