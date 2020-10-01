大樓住戶見面竟眼紅 刀拳相向險釀人命
高雄市鳳山區今天凌晨發生持刀行凶事故，童姓男子疑不滿同大樓的住戶林姓男子怒斥他，竟備妥西瓜刀藏在一旁，當林停妥車返回，雙方發生衝突；童遭毆打成傷，持西瓜刀涉嫌砍林的頭部。警方據報，趕緊將2人送醫才未釀出人命，全案由警方查辦中。
初步了解，今天凌晨零時30分左右，童姓男子（23歲）原本在高雄市鳳山區瑞興路某巷道大樓門口，與女友聊天，住同大樓的林姓男子（19歲）騎機車回來，2人眼神相向，疑因林怒斥童「看三小」，童趁林去停車，回家拿出西瓜刀，藏在一旁車輛上。
約2、3分鐘後，林折回大樓門口，先是輕聲道歉，突然出拳涉嫌毆打童，又隨手拿東西砸童的頭部成傷。童姓男子遭步步逼退，直退到車旁，亮出預藏的西瓜刀，涉嫌砍殺林姓男子，一刀砍中林的左耳上方頭部，鮮血直流，住戶聞聲趕緊報警處理。
救護車將童姓男子送大東醫院，頭部撕裂傷，全身多處挫傷，治療後已無大礙，林姓男子傷勢較重，送國軍高雄總醫院急救，暫無生命危險，住院觀察。警方帶回童姓男子，童稱是「自衛」，全案依殺人未遂罪嫌查辦中。
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