暖警為民開道就醫遭處分 網友質疑不合理

中央社 / 雲林縣30日電

國道公路警察局第八大隊陳姓員警7月間協助一對夫婦，以警車開道送急病小孩到醫院，因擅離值班崗位遭記過處分，但事發當時有其他人員仍在隊上，網友質疑記過處分不合理。

一名婦人日前在臉書「爆料公社」貼文感謝國道公路警察局第八大隊古坑分隊陳姓員警，婦人表示，今年7月18日晚上準備與丈夫帶剛滿1歲的小孩從南投回台南娘家，不料，行經國道3號雲林路段時，小孩身體突然抽搐、僵硬。

婦人就近向古坑分隊求救，值班的陳姓員警協助開道前往醫院，10多分鐘就到醫院，小孩緊急治療後已無大礙。

婦人事後得知陳姓員警因當日擅自離開值班台遭到記過，日前到古坑分隊解釋，希望撤銷懲處。警方當時回應，陳員當時勤務為值班，不應擅自離開值勤臺，但考量他是為民服務，決定予以記功一次，讓他功過相抵。

陳姓員警的熱心服務經媒體報導後，獲得許多網友讚許，也會他抱不平，認為事發當時古坑分隊還有其他警員在，隊上並不是沒人，質疑處分的合理性。

國道公路警察局古坑分隊長林子靖今天接受媒體訪問時表示，副分隊長當晚在職班台後方宿舍留守，陳員離開職班台為民開道時，未依規定通報留守人員，整個前台辦公區放空城，後方留守人員不知道前台沒人，陳員明顯有疏失，所以事後才記過懲處陳員。

林子靖強調，違反行政規定是事實，該處分的就要處分，至於為民服務善心救人的義舉，警方可以再報獎讓他功過相抵，敘獎的部分目前由上級研議處理中。

古坑 國道 警察

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