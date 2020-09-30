警消拿到超誠意蛋黃酥議員親手做 他曝曾在餅店打工　

基隆市議員張顥瀚有感於基隆大約有6成的警察和消防人員來自中南部，往往都要等節日過後才能安排時間回去陪陪家人，他特別親手做了很多的蛋黃酥送給警、消單位，拿到的都說好吃，問是哪裡買的。張顥瀚說，全都是他自己做的，讓人大吃一驚，原來他學生時代曾在基隆知名餅店打過工，就學了起來，做得有模有樣，不輸餅店的口感。

張顥瀚今晚說，這次的中秋節，在建國里長王雅蘭里長的協助下，他們共同製作了多盒蛋黃酥分別送給轄區內的派出所及消防分隊，主要感謝警消人員在這段期間執勤的辛勞。

拿到月餅的警消很多都說好吃，對議員會做月餅都很吃驚，張顥瀚表示，很多人問他說怎麼會做餅？其實他以前在基隆某餅當打工仔，所以默默就學會了，但一切還是要感謝王雅蘭里長的協助，火侯的控制真的很重要，要不然今天可能蛋黃酥就變成黑炭豆沙蛋黃了。