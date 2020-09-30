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影／這樣一點都不帥 警公布交通違規影片籲大學生注意
台北市警中山分局指出，今年車禍受傷人數比去年同期高，其中以18至25歲機車族占最多，機車族中，又以學生占多數。本月起各大學校陸續開學，中山分局剪輯多部騎士違規影片向學生宣導，務必遵守交通規則。
中山分局指出，經統計北市今年一月至八月車禍受傷人數，較去年同期增加，年齡層以18至25歲機車族群占最多，肇因多為未注意車前狀況及超速失控。
機車族群中，又以學生占多數，而學生發生車禍原因包括經驗、技巧不足，或是路況不熟，最多原因是違規；違規行為包括闖紅燈、飆車、鑽車縫及未戴安全帽。
中山分局表示，本月起各大學陸續開學，因此製作影片向學生宣導安全駕駛觀念，許多大學新鮮人因道路經驗不足又超速，導致車禍受傷，切勿闖紅燈、無照駕駛、不鑽車縫、不搶快。
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