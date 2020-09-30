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國小姊妹暑假不想在家 兩個大姊姊帶出去玩3天2夜挨告

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一對讀小學的姊妹，暑假不想留在家裡，找陳女和周女帶她們出去玩了3天2夜。姊妹家長控告陳女和周女涉嫌和誘少女離家，基隆地檢署查出是姊妹邀兩女出遊，兩女也未控制、支配姊妹行為，還勸兩人返家，處分不起訴。

警方調查，陳女和周女明知就讀小五、小六的姊妹都未滿16歲，基於和誘未滿16歲女子脫離家庭及監督權人犯意，未取得家長同意，今年8月2日上午11點多，在基隆市七堵區實踐路、百六街口與姊妹見面後，4人一起去台北市松山區、新北市板橋區和土城區、永和區等處遊玩。

到了8月4日，姊妹經陳女和周女勸說同意回家。姊妹的家人同日分別在百福火車站、五堵火車站接回2人，事後控告陳女和周女涉犯刑法準略誘罪送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，陳女和周女否認犯行，辯稱兩姊妹不想待在家中，因跟她們交情還不錯，才會找她們一起出去玩。出門那3天，兩人苦勸姊妹才在8月4日回家。回百福社區住家途中，姊姊因為不想太早回家，提前在五堵火車站下車。

姊妹證述，因為放暑假了，不想待在家中，又想要有人帶她們出去外面玩。因為平時與陳女、周女交情比較好，才請兩人帶她們出去玩，不是陳女和周女邀她們的，還說兩人有勸她們回家。

檢察官認為，本件為姊妹主動邀約出遊，3天2夜旅遊期間，陳女和周女並無控制、支配姊妹行為；且姊妹也證述離家目的是「出遊」，也就是旅遊結束終將返家，無永久脫離家庭或親權監督人謀畫。

檢方認為，行為人是否構成刑法準略誘罪，除應探究案發時是否確有主觀犯意，客觀上也要探究被和誘人是否已脫離家庭或親權人監督。陳女與周女與姊妹出遊留宿，主觀上難認有和誘犯意，與犯罪構成要件不符，以不起訴偵結。

基隆市一對讀小學的姊妹，暑假不想留在家裡，找陳女和周女帶她們出去玩了3天2夜，家長告兩女涉嫌和誘少女離家，檢方偵查後，以罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一對讀小學的姊妹，暑假不想留在家裡，找陳女和周女帶她們出去玩了3天2夜，家長告兩女涉嫌和誘少女離家，檢方偵查後，以罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影

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