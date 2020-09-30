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彰化社頭泡棉工廠大火 環保局派員偵測如有違失將開罰
今天下午，彰化縣社頭鄉山腳路疑似燃燒雜草波及一旁泡棉工廠，熊熊大火燃燒，濃煙直衝雲霄，連8公里外的永靖、田尾鄉都看得到，彰化縣消防局除出動大批消防車及人員趕往搶救後，由於民眾擔心濃煙帶有戴奧辛，彰化縣環保局長江培根說，已調派空氣品質監測車在下風處監測，將依據消防局火場鑑定報告，如果有人為疏失，將依空汙法第32條處10萬至500萬元罰鍰。
消防局是在下午2點39分接獲火災通報，仍在搶救，現場民眾表示，現場聽到燃爆聲相當驚人。由於大火燒到泡棉，濃濃黑煙遮天蔽日，民眾擔心會產生有毒戴奧辛，要求環保局派員前往偵測，並採取防護措施，確保民眾的健康。
環保局提醒受影響區域民眾，家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，以維護個人健康，並請彰化縣教育處協助轉知所轄國小、幼兒園採取防護措施。
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