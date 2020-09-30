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巴黎傳出巨大爆炸聲 警方叫民眾不必報案

藉口友人女友被調戲要押人求賠償金 南警循線偵破

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市蘇姓男子以被害人吳姓男子先前曾調戲友人女朋友為藉口，故夥陳及潘姓男子，昨天深夜涉嫌強押吳到安平某茶行要求支付補償金，並取走吳配帶金戒指及放置住處金項錬、手環及1萬元等有價物品，市警二分局今天獲報，在中西區康樂街逮捕蘇等3人，警詢後依強盜、妨害自由及傷害罪嫌移送南檢偵辦。

台南市警二分局今天清晨5點許接獲報案，稱有吳姓男子（44歲）遭他人妨害其行動自由，分局獲報後立即馳赴康樂街現場處理，發現原是糾紛要求補償，進而引起本次衝突。

警方查出，犯嫌甚至利用強暴脅迫方式，將被害人身上所配帶金戒指及放置住處金項錬、手環及1萬元等有價物品，當做部分補償金，所幸友人即時報案，警方立即破獲並依法調查。

據了解，主嫌蘇姓男子（30歲）以被害人吳姓男子先前調戲友人女朋友為由，夥同另陳（33歲）、潘（37歲）2嫌將吳姓被害人從其住處帶至某店家內，要求支付補償金，經被害人友人即時報案，警方立即援救被害人並保障其安全，循線查獲犯嫌，警詢後將蘇姓男子等3人依強盜、妨害自由及傷害罪嫌法辦。

台南市警二分局偵辦妨害自由案，在康樂街逮捕蘇等涉案男子。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局偵辦妨害自由案，在康樂街逮捕蘇等涉案男子。記者黃宣翰／翻攝

補償金 強盜 傷害罪

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