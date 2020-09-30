外送員南投竹山遇行車糾紛 慘遭對方持棍棒痛打

一名外送員日前騎車行經南投縣竹山鎮一處路口，與一名汽車駕駛起爭執，外送員慘遭棍棒痛打，事後控訴警方消極辦案，一直抓不到人。警方對此表示，犯嫌擬今天傍晚到案說明。

賴姓男外送員26日騎車行經竹山鎮下橫街與雲林路口時，在路口與一輛汽車發生行車糾紛，呂姓男駕駛指賴男逆向騎車，隨即下車理論，接著打開後車廂拿出棍棒痛打賴男，導致賴男手臂被打得都是傷，呂男犯案後逃離現場，至今未到案說明。

對於外送員因行車糾紛就遭痛打，網友批評「南投目無王法的瘋子很多」、「是黑社會流氓嗎」、「竹山不意外」等；賴男也認為，事發多日，警方一點偵辦進度都沒有，呂男也沒出面道歉，因此，便向媒體說出這件事，希望警方早日抓到人，還他一個公道。

南投縣警察局竹山分局表示，呂男案發後逃離現場，經調閱監視器用車牌鎖定犯嫌身分，被害者有提告傷害，案件偵辦有一定程序，當天受理報案後，即要求呂男到案說明，但犯嫌一直未到案，若呂男再不出面，將依法拘提，這起案件依規定處理，沒有拖延。

對於呂男指賴男逆向騎車，警方表示，路面雖標示為單行道，但路段為限制性道路，機慢車可雙向通行，汽車仍維持單向，因此，機車騎士並未違規。