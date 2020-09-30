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男子機捷昏睡叫不醒 疑心肌梗塞送醫不治
桃園機場捷運今天早上8點40分許，開抵A21中壢區環北終點站時，1名李姓男子昏睡在座位上遲遲未下車，站務員發覺有異，上前關心卻叫不醒李男，立即通報捷運警察隊到場處理，發現男子失去意識及心跳，緊急將男子送醫急救，並通知消防隊到場，男子經急救獲仍宣告不治，初步研判可能為心肌梗塞致死。
警方表示，死者為57歲李姓男子，上午8時40分許接獲桃捷公司通報，在列車抵達A21環北站時，車廂旅客都已下車，僅男子還在座位上昏睡，站務人員上前搖動男子也沒有回應，才發現他已經沒了呼吸心跳，立即由護理師引導現場站務人員對患者施行CPR，並通知警消人員到場將男子送往聯新醫院急救，但最後仍宣告不治。
據了解，李男到院前已無呼吸心跳，初步研判為心肌梗塞，確切死因仍有待檢警進一步相驗，機捷警方轉由中壢分局進行後續處理。
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