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登山客迷途天黑受困山區 白河警搜索90分助脫困
56歲蔡姓男子昨前往台南市大尖山登山步道健行意外迷途，天黑受困山區緊急，經轄區白河警分局東原派出所摸黑緊急趕往，協尋90分鐘順利找到人，結束山區驚魂記。
蔡男家住嘉義，平常熱愛爬山，昨午後來到白河、東山交界的大尖山登山步道，蔡一時興起，轉入荒廢多年另條山路，幾處轉彎後失去方向感，多處迂迴仍回到原點，天色已黑，蔡驚覺迷路十分慌張，昨晚6點50分緊急撥打110向警方求助。
白河分局東原派出所警員張榮勳趕往，考量山區入夜常有毒蛇出沒，途中張建議蔡打開手電筒在安全位置等候救援，勿擅自移動位置避免跌落山谷等安全守則。安撫蔡情緒時，張榮勳連繫當地廖鄰長、消防、義消等10多人在福南宮出發搜尋，
經沿途搜救90分鐘，一行人最後在大尖山下與二尖山交界處尋獲蔡男，幸蔡精神狀況及體力良好，虛驚一場。
白河警分局陳明宏表示，轄區山區地形複雜多變，且天氣變化大，山路錯綜複雜，一不小心就會迷路，民眾在登山前，須充分理解迷路處理方式，冷靜判斷情勢，求救時簡短陳述人、事、時、地、物後原地等待救援，以免發生危險。
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