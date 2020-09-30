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北市萬華警突擊掃蕩應召站　逮21人並預告持續強勢作為

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區私娼問題近日備受關注，轄區警方為淨化治安，昨天凌晨集結警力，掃蕩轄內4處應召站，查獲現場負責人、嫖客、應召女子共21人，詢後依妨害風化罪、社會秩序維護法法辦，展現掃黃決心，並預告後續仍將維持強勢作為。

萬華區轄內性產業問題近日受媒體關注，屢遭市議員質詢，警方為展現強勢作為，昨日再次集結40餘名警力，突擊掃蕩轄內應召站。

萬華分局警方表示，為淨化轄區治安、剷除色情，日前已不斷對轄內知名的「鑽石大樓」及其周邊區域執行掃蕩，陸續查獲多處應召站，將業者「老巢」搗破，逐一清場，並結合第三方警政，令應召站難以續命。

經持續追蹤觀測，發現應召站業者近期於他處另起爐灶，遂派員針對應召站人員實施跟監、蒐證，情資掌握齊全後，昨天凌晨2時許集結警力，前往轄內西園路、西昌街、貴陽街等處突擊搜索，順利破獲由同一業者經營的4處應召站。

警方前後查獲不法性交易所得5萬9310元、大量保險套及潤滑劑等證物，並查獲2名現場負責人、2名嫖客、17名應召女（9名越籍、3名印尼籍、5名台籍）；其中警方破門時，2名嫖客還正在與應召女子於房內「交易」當中，被嚇得驚慌失措。

據悉，此次查獲的外籍應召女子，有9人是在台逾期停居留者，其中1名年約30歲的越籍女子供稱，她是經親友轉介，今年6月間自中國大陸持假證件「坐桶子」偷渡入台，過程細節卻無法清楚交代。

警方全案詢後將現場負責人依涉妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦，其餘人等依社會秩序維護法裁罰，並將外籍應召女子解送移民署專勤隊辦理收容、遣返。

萬華分局警方強調，這是今年5月底至今破獲的第6起集團性色情應召站，前後已查獲60餘人到案，警方掃黃絕不手軟，日後也將持續祭出強勢作為，讓不法色情應召站無法續命，還給居民乾淨安寧的生活環境。

針對轄內不法色情行業，萬華分局副分局長左慧中說，警察機關無法改變制度，也無法改變地方歷史，警方僅能透過不斷打擊，來回應艋舺地區百姓們的期待。

警方前後查獲不法性交易所得5萬9310元、大量保險套及潤滑劑等證物。記者李隆揆／翻攝
警方前後查獲不法性交易所得5萬9310元、大量保險套及潤滑劑等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲2名現場負責人、2名嫖客、17名應召女。記者李隆揆／翻攝
警方查獲2名現場負責人、2名嫖客、17名應召女。記者李隆揆／翻攝

應召站 移民署 保險套

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