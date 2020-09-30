影／新北市力推住警器 消防局：但要裝妥才有用

新北市近年積極推廣安裝「住宅火災警報器」，消防局第三大隊轄區近日連續2天發生4起火警都與住警器有關聯，其中3件發揮功能，順利協助住戶避難，卻有1件因未接上電源，形同虛設。消防局大聲疾呼：家裡「有住警器」不等於「裝了住警器」，即使有裝，還得裝妥才行啊！

根據近3天的消防救災記錄，28日三重區仁愛街某出租套房陽台，疑因住戶亂扔菸蒂引發雜物起火，住警器成功作動驚動隔壁住戶迅速報案、安全疏散。

同日淡水區鄧公路亦因家庭主婦忘了關閉廚房爐火，導致鍋爐空燒，冒出大量白煙引發住宅火警。當時住戶聽到住警器聲響大作，即時發現火煙、尋速撲滅並報案，未釀成災。

隔天29日半夜在三重區三和路四段又發生住宅火警，濃煙飄到樓上鄰居家中，觸動住警器發出尖銳嗶！嗶！嗶！響聲，住戶睡夢中被嚇醒，確認全家平安無恙，繼而發現樓下發生火災，立刻報案協助疏散逃生。

以上3例均因為在火災發生初期，透過住宅用火災警報器在第一時間警示通知，爭取較多應變時間協助住戶安全逃生。但是29日在三芝區同樣發生住宅火警，住戶因為1鍋滷肉忘了關閉爐火，導致全家煙霧瀰漫失火，幸好消防隊及時趕抵撲滅火勢，無人傷亡，卻在燻黑的天花板發現明明裝有住警器。

結果拆下來查看，竟然是因為電池連接線未確實安裝好，導致根本沒有通電完成裝設，無法偵煙及時發出警報。消防局第三大隊呼籲民眾，住警器安裝妥適之後，最好每個月定期「按鈕測試聲響、擦拭灰塵污垢、檢查固定牢靠、必要時更換電池」，才能確保功能正常，在關鍵時刻派上用場。