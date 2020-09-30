蘇花公路砂石車小貨車對撞回堵5公里 逐步恢復通車

蘇花公路今天下午約1時28分，在匯德隧道北口約161.3公里處，有1輛南下砂石車與1輛北上小貨車對撞，導致駕駛2人重傷，雙向無法通行，造成車流回堵綿延約5公里，在塞車1個多小時後，現在已逐步恢復雙向通車。有民眾要北上拍下塞車的景象，已經有人耐不住停太久，下車透氣。

警消獲報後到現場救援，發現是一輛搬家公司的小貨車載滿家具北上，不明原因在隧道口與砂石車對撞，小貨車車頂被掀起，車頭全毀，左前輪胎也洩氣，30多歲的小貨車駕駛更整個人卡在車內，小腿開放式骨折，全身多處挫傷；砂石車車門被撞凹，司機也受傷，緊急送醫，2人生命狀況穩定。

由於砂石車及小貨車打橫在路上，車輛零件散落一地，雙向一度無法通行，警方趕緊拖吊，不過砂石車一度很難移動，幸好在1小時後拖走，詳細肇事原因尚待警方釐清。