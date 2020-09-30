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蘇花公路砂石車小貨車對撞回堵5公里 逐步恢復通車

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

蘇花公路今天下午約1時28分，在匯德隧道北口約161.3公里處，有1輛南下砂石車與1輛北上小貨車對撞，導致駕駛2人重傷，雙向無法通行，造成車流回堵綿延約5公里，在塞車1個多小時後，現在已逐步恢復雙向通車。有民眾要北上拍下塞車的景象，已經有人耐不住停太久，下車透氣。

警消獲報後到現場救援，發現是一輛搬家公司的小貨車載滿家具北上，不明原因在隧道口與砂石車對撞，小貨車車頂被掀起，車頭全毀，左前輪胎也洩氣，30多歲的小貨車駕駛更整個人卡在車內，小腿開放式骨折，全身多處挫傷；砂石車車門被撞凹，司機也受傷，緊急送醫，2人生命狀況穩定。

由於砂石車及小貨車打橫在路上，車輛零件散落一地，雙向一度無法通行，警方趕緊拖吊，不過砂石車一度很難移動，幸好在1小時後拖走，詳細肇事原因尚待警方釐清。

明天就是中秋節，許多民眾利用連假前一天返鄉，卻碰上車禍回堵，部分駕駛和乘客只好先下車透氣或整理物品。受困車陣的李姓民眾說，想提前北上回家卻塞在路上，只好先到便利商店等候，幸好已逐步恢復通車。

蘇花公路匯德隧道北口約161.3公里處，發生砂石車與小貨車對撞事故。圖／警方提供
蘇花公路匯德隧道北口約161.3公里處，發生砂石車與小貨車對撞事故。圖／警方提供
有北上民眾塞在車陣中，有人已下車透氣、整理物品。圖／李姓民眾提供
有北上民眾塞在車陣中，有人已下車透氣、整理物品。圖／李姓民眾提供
砂石車車門被撞凹，司機也受傷，動彈不得。圖／警方提供
砂石車車門被撞凹，司機也受傷，動彈不得。圖／警方提供
搬家公司小貨車車頂被掀起，車頭全毀，駕駛小腿開放式骨折，全身多處挫傷。圖／警方提供
搬家公司小貨車車頂被掀起，車頭全毀，駕駛小腿開放式骨折，全身多處挫傷。圖／警方提供

砂石 塞車 中秋節

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