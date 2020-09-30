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男子搭機捷昏睡遲未下車 站務員發現送醫不治

中央社 / 桃園機場30日電

李姓男子今（30日）上午搭機捷抵達A21環北站時卻遲未下車，站務人員上前關心，發現李已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。中央社
李姓男子今（30日）上午搭機捷抵達A21環北站時卻遲未下車，站務人員上前關心，發現李已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。中央社

李姓男子今天上午搭機場捷運抵達A21環北站時卻遲未下車，站務人員上前關心，發現李男已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，警方將報請檢察官進行相驗以釐清死因。

桃園市警局捷運警察隊表示，上午8時40分許接獲桃捷公司通報，一名男乘客在列車抵達A21環北站後，疑在座位上昏睡遲未下車，站務人員上前關心才發現他已經沒有呼吸心跳，立即由護理師引導現場站務人員對患者施行CPR，並通知警消人員到場將男子送醫急救，但最後仍宣告不治，轉由中壢分局進行後續處理。

桃園市警局中壢分局表示，初步調查死者為約50多歲李姓男子，沒有外力或人為介入跡象，應該只是單純案件，目前已經通知家屬，後續將報請桃園地檢署檢察官調查以釐清死因，並聽候指示報驗。

機場捷運 檢察官 警察

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