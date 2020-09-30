網傳梨山玫瑰李滯銷助義賣 陳吉仲：詐騙手法嚴厲偵辦

有不肖業者在網路稱台中梨山地區玫瑰李滯銷，為幫助果農度過難關而在網路義賣，引發梨山地區果農不滿。農委會主委陳吉仲昨在臉書PO文「嚴厲譴責農產銷售詐騙，打擊黑心商人絕不姑息」，提醒民眾注意詐騙手法，並要求嚴厲偵辦。

梨山果農日前發現有不肖業者在網路販售李果梅乾，內文指出「今年李果大面積豐收，但受疫情影響，近期又連續下雨，耽誤李果的最佳銷售周期」，又稱將義賣所得資金全部返還給果農。

台中市府農業局表示，台中市玫瑰李生產面積不到5公頃、產量不到10公噸，目前並無生產過剩問題。有關農產加工品產地標示涉有不實情形，將請衛生機關進一步查處，若確屬違規，可依食品安全衛生管理法開罰，維護消費者權益。

農委會主委陳吉仲昨日在臉書po文，指出有中國黑心商人使用中國農民的圖片，盜用台灣的檢驗報告，瞎扯「黑布林」受疫情及連續降雨影響滯銷，謊稱販賣「台中梨山玫瑰李梅乾」，藉此詐騙消費者，牟取不法利益，相同手法的詐騙網頁還有簡體字版，內容圖文完全一樣，產品卻說是來自陝西，對於這種嚴重傷害MIT品牌及台灣農友權益的行為，他完全無法忍受，已要求相關單位在第一時間蒐集證據，以公文移送警政單位，請求嚴厲偵辦，絕不姑息。