快訊

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

中職／葉君璋朝裁判摔碼表被驅逐出場 聯盟懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與妻吵架險遭「剪斷」 員警生殖器被剪刀畫傷左膝被捅

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳警分局派出所一名鄧姓員警，本月27日輪休在家時，疑因與妻發生口角，被妻子拿剪刀要剪斷生殖器，鄧姓員警閃躲時，生殖器被畫傷，左膝也被剪刀插入；妻子跑到派出所求救，警方通報救護車送醫，救治後無大礙，目前已出院返家休養。

鄧姓員警從警20多年，原本是偵查佐，去年調回家鄉派出所工作。本月27日上午10時許，鄧妻衝到丈夫服務的派出所，向值班警員說「我把丈夫弄受傷了，拜託幫忙叫119」，警方大吃一驚，立即通報消防人員赴鄧家將他送醫。

據了解，當時鄧姓員警因生殖器撕裂傷、剪刀插進左膝，血流如注，被救護車送往醫院急診，緊急縫合無大礙，已經出院。

蘇澳警分局表示，鄧姓員警並沒有向妻子提告，至於該員因家中事務受傷，已啟動關懷機制，請所長多關切。

此事發生後，外傳該名員警妻子因為有情緒問題，與丈夫時有爭執。宜蘭縣衛生局今天表示，該名婦人並非精神疾病列管個案，已請當地衛生所派員訪視，提供必要協助。

宜蘭縣蘇澳警分局一名派出所員警，疑因與妻子爭吵，被妻子持剪刀畫傷生殖器。圖／翻攝Google Map
宜蘭縣蘇澳警分局一名派出所員警，疑因與妻子爭吵，被妻子持剪刀畫傷生殖器。圖／翻攝Google Map

延伸閱讀

35歲高雄逆子剪刀狠刺母217刀 辯精障遭打臉判無期

「耳朵聽到要殺她，就殺了」 殺傷孕婦的他被檢聲押

房仲孕婦帶人看房竟遭房客男友持剪刀刺傷 嫌犯已投案

摩洛哥飛魚雕像太像生殖器 遭民眾批「太色情」緊急撤下

相關新聞

與妻吵架險遭「剪斷」 員警生殖器被剪刀畫傷左膝被捅

宜蘭縣蘇澳警分局派出所一名鄧姓員警，本月27日輪休在家時，疑因與妻發生口角，被妻子拿剪刀要剪斷生殖器，鄧姓員警閃躲時，生...

網傳梨山玫瑰李滯銷助義賣 陳吉仲：詐騙手法嚴厲偵辦

有不肖業者在網路稱台中梨山地區玫瑰李滯銷，為幫助果農度過難關而在網路義賣，引發梨山地區果農不滿。農委會主委陳吉仲昨在臉書...

強酸噴濺腐蝕溶穿消防衣 桃園消防添置化災沖洗液

桃園市工廠逾1萬1000家有32個報編工業區，其中不乏堆放危險化工物，近年工廠火警危害消防員生命，桃園市消防局花費百萬採...

台南市東區遊覽車碰撞機車 7旬騎士遭輾當場死亡

台南市東區中華東路二段，今天上午8點多發生遊覽車碰撞機車，造成騎機車徐姓老人被遊覽車輾過不幸死亡，警方調查遊覽車林姓男駕...

議員被爆暴力討債、放高利貸 曾煥嘉：若違法早被約談

新北市議員曾煥嘉的前員工爆料，指他不僅教唆小弟暴力討債，甚至開水族館並挪用億元助理費給員工薪水，曾的堂弟也表示其討債公司...

涉砸高雄高檔酒店辯「不滿等候」 1人收押2人各5萬交保

高雄苓雅區一間高檔酒店昨天凌晨遭3名男子砸店，大批警力趕抵壓制逮人，但疑同夥另一群人再前往三民區的茶行門口砸車，接著又折...

男疑中風深夜坐臥宜蘭山區 消防人員馳援搬抬下山送醫

56歲黃姓男子昨深夜被人發現，坐臥在中橫宜蘭支線附近的石頭溪健行步道，身軀癱軟無法行走；消局獲報派人馳援，今天凌晨趕到現...

掌握照護中心發薪日 離職水電包商員工噴辣椒水搶99萬

嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院照護中心，日前遭水電包商離職員工鄭姓男子，拿辣椒水噴員工眼睛，強盜99萬餘元逃逸，嘉義縣警方案發...

影／行車糾紛驟然減速致追撞 駕駛下場罰款並吊銷駕照

台中市民徐姓男子於8月2日駕駛BMW轎車， 與另一輛自小客車發生行車糾紛，徐在路口驟然減速，致後方陳男駕駛的車追撞徐的車...

影／「國道武打盃決賽」網友歪樓求結局 統統移送法辦

國道1號北向五股交流道向來極容易塞車，常有人違規插隊釀成糾紛，因此也是警方科技執法重點路段。昨晚8時許依舊車多擁擠，多數...

萬華警破應召站 應曉薇：感謝柯文哲未棄守萬華

台北市議員應曉薇日前在議會質詢指出，她歷經艋舺商圈驚奇的每一天，目擊艋舺到處有「伊拉客」、三天兩頭發生打架事件，質疑柯市...

連假防止飆車 台南佳里警方在濱海重點路段加強攔查

中秋節連假自10月1日至4日共4天及下周國慶連假從10月9日至10月11日共3天，佳里警分局表示，轄區台17線、市173...

熱門新聞

國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

影／嘉義市宏都大樓發生嚴重氣爆火警 事故原因待釐清

菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃丙怒槓高市府

轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡

口罩國家隊又出槌！委託未經許可公司製造 檢調搜索

吸毒男37刀殺母剁頭獲判無罪 最高法院今撤銷判決！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。