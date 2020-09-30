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與妻吵架險遭「剪斷」 員警生殖器被剪刀畫傷左膝被捅
宜蘭縣蘇澳警分局派出所一名鄧姓員警，本月27日輪休在家時，疑因與妻發生口角，被妻子拿剪刀要剪斷生殖器，鄧姓員警閃躲時，生殖器被畫傷，左膝也被剪刀插入；妻子跑到派出所求救，警方通報救護車送醫，救治後無大礙，目前已出院返家休養。
鄧姓員警從警20多年，原本是偵查佐，去年調回家鄉派出所工作。本月27日上午10時許，鄧妻衝到丈夫服務的派出所，向值班警員說「我把丈夫弄受傷了，拜託幫忙叫119」，警方大吃一驚，立即通報消防人員赴鄧家將他送醫。
據了解，當時鄧姓員警因生殖器撕裂傷、剪刀插進左膝，血流如注，被救護車送往醫院急診，緊急縫合無大礙，已經出院。
蘇澳警分局表示，鄧姓員警並沒有向妻子提告，至於該員因家中事務受傷，已啟動關懷機制，請所長多關切。
此事發生後，外傳該名員警妻子因為有情緒問題，與丈夫時有爭執。宜蘭縣衛生局今天表示，該名婦人並非精神疾病列管個案，已請當地衛生所派員訪視，提供必要協助。
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