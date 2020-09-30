招募義消多元化 台南市消防局向企業招募義消獲響應
台南市消防局向民間企業招募員工加入義消行列，已獲得工豐及鉅橡企業、帝寶工業公司等13家企業廠商響應。工豐企業董事長胡正德今天說：「企業如果發生大火，很可能毀於一旦。」他鼓勵員工加入義消，如果員工獲得消防專業認證，還可以加薪。
台南市消防局積極向企業招募員工加入義消行列，獲得不少企業廠商響應，1年多來招募60名「企業義消」。今天上午10點30分，台南市消防局在消防局7樓禮堂舉行推動轄區消防列管場所「自己財產自己護，即時消災才是福」民力召募計畫聯合宣導活動。市長黃偉哲與13家企業廠商共同宣導。
市長黃偉哲說，企業推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，第一時間能有效抑制火災，防止災情擴大，進而避免於因火災造成財務損失及停工損失，即時發揮迅滅火災於無形效果，達到公共安全，讓社會更安定。
消防局李明峯表示，消防局在義消基本訓練48小時課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，鼓勵企業擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念。
消防局民力運用科說，如企業公司行號及市民對於參加義勇消防隊加入資格有相關問題，可至所轄就近消防分隊詢問，歡迎各位一同加入義消行列，一起守護家園。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言