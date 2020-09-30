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強酸噴濺腐蝕溶穿消防衣 桃園消防添置化災沖洗液

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市工廠逾1萬1000家有32個報編工業區，其中不乏堆放危險化工物，近年工廠火警危害消防員生命，桃園市消防局花費百萬採購50個「化災沖淋套件」，率先全國發配轄內所有分隊，2種沖洗液敵腐靈、六氟靈，可針中和強酸強鹼、化骨水，第一時間降低化學物沾染傷害，保障消防員安全。

化災案例包括前年敬鵬大火因外部射水，和場內化學物融合後流出，導致在外面救護人員手腳輕度灼傷；有基層消防員說，曾出勤以為雜草堆燃燒，射水濃煙反而更大還爆炸，消防衣被噴濺腐蝕，才驚覺草堆裡桶子裝有不明強酸，另新北工廠火警也曾有硫酸揮發變成酸雨，導致救災人員受傷。

桃園市消防局表示，敵腐靈是高分子兩性高逆滲壓螫合劑水溶液，可中和酸鹼類、氧化劑級有機溶劑等1500種化學物質能緩和傷口，將化學物抑制體外，也不具放熱性，不會對鼻、眼及傷口傷害；六氟靈則是針對氫氟酸（俗稱化骨水）沖洗，以螫合作用抓取氟離子、氫離子降低傷害。

災害搶救科長郭百倫指出，面對工廠火警、公安意外等洩漏出來有害化學溶劑，常見包括硫酸、硫化氫等，其中又以俗稱化骨水的氫氟酸物質最危險，接觸到恐溶解皮膚、骨頭，甚至會隨血液流回心臟導致麻痹因而致命。

然而，面對工廠火警能事先預防、掌握內部危險儲存物，相對較能事先防範化災危害，但遇到化學槽車翻覆狀況時，消防員初期僅獲報車禍案件，到場才發現有化學藥劑危害不小心可能就會沾染受傷。

郭說，為防止這項漏洞一共採購50套化學沖淋套件，發放至全市每一個分隊，建議各分隊放置在出勤率最高的主力救災車輛如水箱車上，若不慎被化學物潑及，第一時間使用敵腐靈、六氟靈可針對患部沖洗中和毒素，減少因化學物造成傷害。

工廠火災、槽車翻覆通常伴隨化學物危害，桃園消防局採購化災沖淋套件發配每一個分隊。圖／消防提供
工廠火災、槽車翻覆通常伴隨化學物危害，桃園消防局採購化災沖淋套件發配每一個分隊。圖／消防提供
敵腐靈是高分子兩性高逆滲壓螫合劑水溶液，可中和酸鹼類、氧化劑級有機溶劑等1500種化學物質。圖／消防提供
敵腐靈是高分子兩性高逆滲壓螫合劑水溶液，可中和酸鹼類、氧化劑級有機溶劑等1500種化學物質。圖／消防提供
六氟靈則是針對氫氟酸（俗稱化骨水）沖洗，以螫合作用抓取氟離子、氫離子降低傷害。圖／消防提供
六氟靈則是針對氫氟酸（俗稱化骨水）沖洗，以螫合作用抓取氟離子、氫離子降低傷害。圖／消防提供
工廠火災、槽車翻覆通常伴隨化學物危害，桃園消防局採購化災沖淋套件發配每一個分隊。圖／消防提供
工廠火災、槽車翻覆通常伴隨化學物危害，桃園消防局採購化災沖淋套件發配每一個分隊。圖／消防提供

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