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台南市東區遊覽車碰撞機車 7旬騎士遭輾當場死亡
台南市東區中華東路二段，今天上午8點多發生遊覽車碰撞機車，造成騎機車徐姓老人被遊覽車輾過不幸死亡，警方調查遊覽車林姓男駕駛酒測值零，警詢後全案依過失致死罪嫌法辦。
據警方調查，徐姓機車男駕駛（72歲）今天上午8點28分，行經中華東路二段由南向北駛，行經中華東路二段337號前，當時林姓男子（59歲）駕駛遊覽車，同方向行經該處發生碰撞，徐當場傷重不幸死亡，林經員警酒測值為零。
林表示，他聽到碰一聲就停車，根本沒有看到機車是怎麼撞上遊覽車。警方說，將調閱附近路口監視錄影畫面及行車紀錄器，查明車禍發生原因。據了解，車禍發生時正值上班上學尖鋒時段，中華東路車流量大，警方請汽機車駕駛人小心駕駛。
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