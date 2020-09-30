台南市東區遊覽車碰撞機車 7旬騎士遭輾當場死亡

台南市東區中華東路二段，今天上午8點多發生遊覽車碰撞機車，造成騎機車徐姓老人被遊覽車輾過不幸死亡，警方調查遊覽車林姓男駕駛酒測值零，警詢後全案依過失致死罪嫌法辦。

據警方調查，徐姓機車男駕駛（72歲）今天上午8點28分，行經中華東路二段由南向北駛，行經中華東路二段337號前，當時林姓男子（59歲）駕駛遊覽車，同方向行經該處發生碰撞，徐當場傷重不幸死亡，林經員警酒測值為零。