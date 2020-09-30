議員被爆暴力討債、放高利貸 曾煥嘉：若違法早被約談

新北市議員曾煥嘉的前員工爆料，指他不僅教唆小弟暴力討債，甚至開水族館並挪用億元助理費給員工薪水，曾的堂弟也表示其討債公司位於服務處3樓，但曾煥嘉今受訪指出，這一切都是羅織出來，若有違法早就被約談了，這些抹黑真的很爛，但他也麻痺了。

曾煥嘉說，這些人的抹黑目的成功了，但這根本浪費社會資源，若有違法就移送法辦，沒違法他就會提告，這些人雖然確實有在他那上班，是當初說堂弟開口，朋友沒工作剛好他也有員工離職，所以就都來服務處上班。

曾煥嘉指出，這些抹黑真的很爛，但他也麻痺，選舉前也有相同事情發生，媒體常問他也很無奈，已經習以為常，未來也還是一定會有這些羅織出來的事情，但他在公部門只好承擔這些事情。

曾煥嘉也說，如果他有相關違法事件，調查局就會請他去說明了，但就是沒有涉及不法，但不理解為何會需要媒體的渲染，這就是抹黑，他利用這機會向外澄清，不要再利用他的名義在外招搖撞騙。