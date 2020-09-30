涉砸高雄高檔酒店辯「不滿等候」 1人收押2人各5萬交保

高雄苓雅區一間高檔酒店昨天凌晨遭3名男子砸店，大批警力趕抵壓制逮人，但疑同夥另一群人再前往三民區的茶行門口砸車，接著又折返同間酒店二度砸門。警方昨先將3男送辦，高雄地檢署訊後認定聚眾施暴罪嫌重大，有勾串共犯之虞都聲請羈押；雄院漏夜裁定李姓男子羈押禁見，宋、蘇姓男子皆5萬交保。

苓雅分局、三民一警分局及高市刑大等警方，陸續又緝捕11嫌到案，預計今上午移送，三波聚眾砸店衝突總計已逮14人。據了解，李姓男子（26歲）、蘇姓男子（23歲）、宋姓（21歲）辯稱不耐等候店家的服務，檢警對此說法持保留態度。

全案首先發生於9月29日凌晨3點許，李姓、蘇姓、宋姓嫌犯到苓雅區自強三路一間高級酒店消費，疑不滿店家服務，持鋁棒、鐵鎚狠砸毀店家大門、窗戶，警方獲報到場隨即壓制3人。

據了解，案發當時也在酒店消費的台南張姓男子（22歲），凌晨4點半號召10多人從台南到高雄，先赴三民區大連街黃姓男子經營的茶行，砸毀停放門口的一輛休旅車，約20分鐘後，再到酒店砸門，一夥人隨即分頭逃逸。