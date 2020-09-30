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男疑中風深夜坐臥宜蘭山區 消防人員馳援搬抬下山送醫
56歲黃姓男子昨深夜被人發現，坐臥在中橫宜蘭支線附近的石頭溪健行步道，身軀癱軟無法行走；消局獲報派人馳援，今天凌晨趕到現場，發現黃男左半邊無力，疑似中風，將他搬抬下山送醫。
報案者向消防人員表示，昨晚到中橫宜蘭支線台7甲約8公里處附近的石頭溪健行步道探勘時，在晚間10時47分，於離出口約15分鐘的第二攔砂壩發現黃姓男子，因為黃男無法行走，請求協助。
宜蘭縣消防局大同分隊由小隊長張震祥帶隊上山，在今天凌晨零時41分接觸到黃姓男子，初步檢查沒有明顯外傷，意識也清楚，但左半邊肢體無力，有些微中風徵兆。
救難人員花了近2個小時，以捲式擔架合力將黃男抬到台7甲線上，再由救護車接駁，於清晨3時43分時將患者送抵羅東博愛醫院救治。
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