掌握照護中心發薪日 離職水電包商員工噴辣椒水搶99萬

嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院照護中心，日前遭水電包商離職員工鄭姓男子，拿辣椒水噴員工眼睛，強盜99萬餘元逃逸，嘉義縣警方案發7小時後偵破，嘉義地檢署今天偵查終結，依涉犯強盜罪提起公訴。

41歲鄭姓男子積欠債務，為還債鋌而走險，他曾參與榮醫照護中心水電工程，對院內運作情形了解，掌握會計到農會領錢發薪水時間。

起訴書指出，今年8月10日凌晨，鄭先竊取林姓男子機車車牌，改懸掛在自己騎的機車上，上午8時許騎機車到照護中心尾隨羅姓會計，約10時許見羅女領錢回到看護中心辦公室，立即持 辣椒水槽羅姓、惠姓女子噴射，搶奪羅女放有99萬餘元現款的手提袋逃逸。

鄭姓男子得手後，騎車到竹崎鄉義仁村義仁大橋旁，先將現金取出再將紅色手提袋丟棄，再騎車到雲林縣古坑鄉，將辣椒水噴霧器、安全帽及作案車牌丟棄在路旁甘蔗園。