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影／「國道武打盃決賽」網友歪樓求結局 統統移送法辦
國道1號北向五股交流道向來極容易塞車，常有人違規插隊釀成糾紛，因此也是警方科技執法重點路段。昨晚8時許依舊車多擁擠，多數車輛排隊依序緩緩駛出匝道，卻有2輛車互不相讓，因變換車道導致行車糾紛，最後攔車大打出手。
後方車輛錄下整個打架過程，前方藍色轎車直接在車道上停下，擋住小貨車去路。35歲邱姓男子是1名彪形大漢，怒氣沖沖走下轎車逼向後方，37歲陸姓貨車司機雖然個頭小了2號，但一開門下車，手上握著棍棒。
2人相遇話不多說，陸男直接連續揮棒出擊，邱男身上亂棍如同雨下，有點手足無措，但棍棒停歇的空檔，換成邱男揮拳攻擊，2人一路從車道扭打到路肩。
打架影片後來被上傳到網路，戲稱是「國道武打盃決賽」引發熱議，甚至還出現第2集。網友多半都用看熱鬧的成分嘲諷留言，還有人說可惜影片沒有「最後結局」、到底誰贏？
實際上最後結局是國道警察局第一大隊發現打架之後，派出紅斑馬約7分鐘內趕抵現場，把打架雙方當事人帶回偵辦，2人在高速公路出口車道上停車妨害交通、危及其他車輛安全，統統依刑法公共危險罪嫌移送地檢署。
此外，邱男先攔車惹事，多加1條強制罪，交通違規的部分再加上依危險駕車開罰6千到2萬4千元不等罰鍰、吊扣牌照3個月、強制參加道安講習。2人互告傷害也一併移送。
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