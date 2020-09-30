連假防止飆車 台南佳里警方在濱海重點路段加強攔查

中秋節連假自10月1日至4日共4天及下周國慶連假從10月9日至10月11日共3天，佳里警分局表示，轄區台17線、市173線（國姓橋路段）、台61線、市176線（七股鹽山路段）等假日凌晨時段，易聚集改裝車輛路段，於連假期間將規畫部署防制警力，守望攔查違規車輛，以遏止危險駕車風氣。

另為讓民眾能「過節開心、返鄉安心、出遊順心」，對於轄內大潤發賣場、和欣客運、統聯客運、大臺南公車（橘、藍、棕幹線）車站、龍山漁港、六孔碼頭、七股鹽山、七股遊客中心、黑面琵鷺賞鳥區、春園農場、蕭壠文化園區、中山市場及安西黃昏市場等周邊道路，均規畫交通疏導及防制交通事故勤務。

佳里警方指出，在台17線目前有不少路段施工，昨天都拜訪施工單位在連假期間停工，並暫時回填路面，維護出遊車輛及機車行經時，避免因路面不平發生意外，以維護假期交通安全與順暢。

另，本月29日上午7點6分，在佳里區鎮山里台19線北向車道125.2公里處，76歲阿嬤騎乘電動自行車行經該處，欲左轉進入對向無名小路，遭後方2部車輛追撞後波及不幸身故，其中1輛自小客貨車駕駛涉嫌酒後駕車肇事（酒測值0.32mg/l）。