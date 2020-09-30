彰化縣路口大執法取締近萬件 交通事故減少兩成

彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，其中以闖紅燈及紅燈右轉違規計8792件為最多，另汽機車不停讓行人計69件，車輛轉向不暫停讓行人計228件、行人違規計294件。交通隊長林世明說，此一專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。

縣警局交通隊指出，在本月（9月）實施「路口安全大執法」專案的同一期間，全縣路口交通事故發生計546件，其中A1類（24小時內死亡 ）路口事故2件、死亡2人，A2類（有人員受傷）路口事故544件、受傷723人，與去年同期路口交通事故發生計674件，其中A1類路口事故3件、死亡3人，A2類路口事故671件、受傷926人比較，路口交通事故發生減少128件(約2成)、死亡減少1人、受傷減少203人(約2成2)。

另據交通部統計，全國執行「路口安全大執法」成效，9月份全國路口發生交通事故死亡人數平均每日1.15人，相較實施前的今年（109年）1至7月的平均每日3.12人，減少1.97人，路口交通事故受傷人數平均每天370人，相較實施前(109年1至7月)平均714人，減少48.17%。

此次路口安全大執法重點，除了汽機車駕駛遵守路口路權規定，行經路口減速慢行遵守號誌燈行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，此外，行人也要遵守交通規則，如穿越道路要選擇在行人穿越道上穿越，不可任意闖越道路。