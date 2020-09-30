快訊

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣路口大執法取締近萬件 交通事故減少兩成

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，其中以闖紅燈及紅燈右轉違規計8792件為最多，另汽機車不停讓行人計69件，車輛轉向不暫停讓行人計228件、行人違規計294件。交通隊長林世明說，此一專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。

縣警局交通隊指出，在本月（9月）實施「路口安全大執法」專案的同一期間，全縣路口交通事故發生計546件，其中A1類（24小時內死亡 ）路口事故2件、死亡2人，A2類（有人員受傷）路口事故544件、受傷723人，與去年同期路口交通事故發生計674件，其中A1類路口事故3件、死亡3人，A2類路口事故671件、受傷926人比較，路口交通事故發生減少128件(約2成)、死亡減少1人、受傷減少203人(約2成2)。

另據交通部統計，全國執行「路口安全大執法」成效，9月份全國路口發生交通事故死亡人數平均每日1.15人，相較實施前的今年（109年）1至7月的平均每日3.12人，減少1.97人，路口交通事故受傷人數平均每天370人，相較實施前(109年1至7月)平均714人，減少48.17%。

此次路口安全大執法重點，除了汽機車駕駛遵守路口路權規定，行經路口減速慢行遵守號誌燈行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，此外，行人也要遵守交通規則，如穿越道路要選擇在行人穿越道上穿越，不可任意闖越道路。

林世明說，此專案在實施近一個月來，在警方密集式的宣導及執法下，依目前在路口觀察發現，有些汽機車行經交岔路口，遇到行人在行人穿越道上都會停下來，讓行人優先通行，逐漸能養成禮讓行人的駕駛習慣。雖然，此次路口安全大執法實施期程雖然只有一個月，後續警方也會針對路口違規持續取締，以維護路口交通安全。

彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片
彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，交通隊長林世明說，專案實施後，全縣路口交通事故減少將近兩成，達到預期的效果。本報資料照片

延伸閱讀

彰化139縣道事故多 部分路段速限降為40公里

因應山區小巷救災 芬園寶藏寺捐贈小型消防車

高齡者騎機車要小心！ 彰化縣9月已3名老人車禍死亡

取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件

相關新聞

影／社子島環評兩派激烈對立 數度爆居民警方推擠衝突

台北市環境影響評估審查委員會今天審查社子島開發案，兩派居民一早赴北市府前抗議，支持區段徵收的加速開發派數十位居民，上午七...

掌握照護中心發薪日 離職水電包商員工噴辣椒水搶99萬

嘉義縣竹崎鄉灣橋榮民醫院照護中心，日前遭水電包商離職員工鄭姓男子，拿辣椒水噴員工眼睛，強盜99萬餘元逃逸，嘉義縣警方案發...

影／行車糾紛驟然減速致追撞 駕駛下場罰款並吊銷駕照

台中市民徐姓男子於8月2日駕駛BMW轎車， 與另一輛自小客車發生行車糾紛，徐在路口驟然減速，致後方陳男駕駛的車追撞徐的車...

影／「國道武打盃決賽」網友歪樓求結局 統統移送法辦

國道1號北向五股交流道向來極容易塞車，常有人違規插隊釀成糾紛，因此也是警方科技執法重點路段。昨晚8時許依舊車多擁擠，多數...

萬華警破應召站 應曉薇：感謝柯文哲未棄守萬華

台北市議員應曉薇日前在議會質詢指出，她歷經艋舺商圈驚奇的每一天，目擊艋舺到處有「伊拉客」、三天兩頭發生打架事件，質疑柯市...

連假防止飆車 台南佳里警方在濱海重點路段加強攔查

中秋節連假自10月1日至4日共4天及下周國慶連假從10月9日至10月11日共3天，佳里警分局表示，轄區台17線、市173...

彰化縣路口大執法取締近萬件 交通事故減少兩成

彰化縣警察局從9月1日起，執行全國性「路口安全大執法」專案，經統計到9月28日為止，全縣取締路口重點違規共9383件，其...

遊東港愛車暫停宮廟私地 取車驚見宮主持鐵棍厲聲斥責

屏東縣東港鎮月前發生一起停車糾紛，有名遊客將車子停放私人地下車用餐，取車時驚見地主手持鐵棒現身，厲聲斥責停車為何未告知又...

中市驚見馬路血流成河 原來是載運豬血車車禍所致

駕車載運豬血的黃男，本月24日凌晨行經台中市太原路與東山路口時，不慎不慎追撞前方轎車，導致車上裝豬血的塑膠桶傾倒，一桶一...

區間測速國家標準明年上路 苗縣5路段最快2、3月開測

苗栗縣5個暫停或擬實施區間測速路段，警方考量要符合明年元旦修法上路的經濟部標準檢驗局區間測速的國家級標準，包括驗證、預告...

轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡

一輛氫氣槽車深夜0時15分左右南下從國道3號195公里處接國道1號時，突然從國道上摔落橋下，彰化縣消防局消防隊接獲通報出...

國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，今天凌晨零時許，一輛來自高雄崗山的槽罐車疑似失控卡在高架匝道上，氣體槽則從2...

熱門新聞

影／嘉義市宏都大樓發生嚴重氣爆火警 事故原因待釐清

國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

影／老婦開車暴衝釀10傷辯「被逼車」行車影像曝光打臉

菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃丙怒槓高市府

轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡

新北公托放烏龜爬身虐童 侯友宜：20年不得從事托育

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。