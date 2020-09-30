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遊東港愛車暫停宮廟私地 取車驚見宮主持鐵棍厲聲斥責
屏東縣東港鎮月前發生一起停車糾紛，有名遊客將車子停放私人地下車用餐，取車時驚見地主手持鐵棒現身，厲聲斥責停車為何未告知又不留聯絡電話，事後他將圖片PO上網，承認自己疏未注意是有不對，卻受鐵棍攻擊和言語羞辱的身心雙重威脅；東港警方表示，將通知雙方至派出所說明，如涉及恐嚇、公然侮辱等不法，將依法偵辦。
東港警分局說，經東濱派出所派員了解，該名遊客上月開車到東港鎮旅遊並用餐，將車輛停在福德街一處宮廟的私有地，用餐後要駕車離開時，自稱宮主的許姓男子（約60歲）持鐵棒上前理論，指責為何隨便停車而不告知或留下聯絡電話，遊客自覺被辱罵，但事後未向警方報案。
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