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中市驚見馬路血流成河 原來是載運豬血車車禍所致
駕車載運豬血的黃男，本月24日凌晨行經台中市太原路與東山路口時，不慎不慎追撞前方轎車，導致車上裝豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面上，大片豬血汙漬染了兩個車道，經員警通報請清潔隊至現場協助將清理道路路面，並依道路交通管理處罰條例開罰單。
中市警五分局北屯派出所員警，於9月24日凌晨2時左右巡邏時，接獲民眾報案表示於太原路與東山路一段138巷口有車禍碰撞，需要警方協助。員警抵達現場驚見馬路上血流成河，且傳來陣陣腥臭味，以為發生了什麼嚴重事故，探查血的來源，虛驚一場。
警方指出，原來是載運豬血的黃姓小貨車車主開車不慎追撞前方轎車，導致車上裝豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面上，大片豬血汙漬染了兩個車道，僅剩兩個車道供行駛，隨即於現場指揮交通，並指揮分道，以免血水路滑造成車禍等意外，並通報請清潔隊至現場協助將清理道路路面。
針對該起大片血漬汙損路面之事，警方依道路交通管理處罰條例第30條第2款規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，告發汽車駕駛人。現場處理員警亦於現場指揮交通，等待清潔隊將路面清理完畢，使交通恢復順暢。
警方表示，汽、機車行經道路，若有裝載貨物須將貨物嚴密覆蓋、捆紮牢固，否亦造成其他用路人權益之損失或受傷等之情，不得不慎。另呼籲汽車行經路口務必確認有無行人，停讓行人優先，行人通過路口也別當低頭族，民眾養成「路口慢看停」觀念，以降低交通事故發生。
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