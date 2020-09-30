中市驚見馬路血流成河 原來是載運豬血車車禍所致

駕車載運豬血的黃男，本月24日凌晨行經台中市太原路與東山路口時，不慎不慎追撞前方轎車，導致車上裝豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面上，大片豬血汙漬染了兩個車道，經員警通報請清潔隊至現場協助將清理道路路面，並依道路交通管理處罰條例開罰單。

中市警五分局北屯派出所員警，於9月24日凌晨2時左右巡邏時，接獲民眾報案表示於太原路與東山路一段138巷口有車禍碰撞，需要警方協助。員警抵達現場驚見馬路上血流成河，且傳來陣陣腥臭味，以為發生了什麼嚴重事故，探查血的來源，虛驚一場。

警方指出，原來是載運豬血的黃姓小貨車車主開車不慎追撞前方轎車，導致車上裝豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面上，大片豬血汙漬染了兩個車道，僅剩兩個車道供行駛，隨即於現場指揮交通，並指揮分道，以免血水路滑造成車禍等意外，並通報請清潔隊至現場協助將清理道路路面。

針對該起大片血漬汙損路面之事，警方依道路交通管理處罰條例第30條第2款規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，告發汽車駕駛人。現場處理員警亦於現場指揮交通，等待清潔隊將路面清理完畢，使交通恢復順暢。