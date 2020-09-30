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區間測速國家標準明年上路 苗縣5路段最快2、3月開測
苗栗縣5個暫停或擬實施區間測速路段，警方考量要符合明年元旦修法上路的經濟部標準檢驗局區間測速的國家級標準，包括驗證、預告等程序，估計明年2、3月才會恢復或開始區間測速，期間仍會有移動式測速取締，用路人還是要注意遵守速限安全駕駛。
苗栗縣5個區間測速路段，其中台61線西濱快速道路北向122.6至115.6公里、南向122.2至130.2公里，因受到台61線177K到168K彰化路段，區間測速出包影響，今年5月1日暫停執法，另有台13甲線8公里330公尺至9公里470公尺、9公里800公尺至11公里，140縣道16公里220公尺至25公里140公尺，系統都已完成建置。
苗栗警方指出，標準局預告修法，區間測速將於明年實施，區間測速設備必須在構造、通行時間及通行速度三項檢定都合格，才能在公路使用並執法，否則可依度量衡法處罰，因此系統送檢及預告執法等期程，苗栗區間測速最快也要到明年2、3月運作。
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