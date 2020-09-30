轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡
一輛氫氣槽車深夜0時15分左右南下從國道3號195公里處接國道1號時，突然從國道上摔落橋下，彰化縣消防局消防隊接獲通報出動4個分隊車輛及人員到場搶救，最後在彰化市茄苳路發現疑似事故人車，一人明顯死亡未送醫，車輛原本火勢目前已熄，國道警方在國道上未發現死傷者，研判該名死者就是司機。
深夜巨大聲響讓彰化市金馬路附近包括辭修路以及1、2公里外的阿夷里，甚至卦山路居民都聽得砰的一聲聲響，住家窗戶還震了一下，還有民眾拍到瞬間火光直衝天際，相當嚇人。
彰化消防局指出，氫氣槽車掉落國道後車頭還在國道上，但槽車連人一起掉到平面道路。由於氫氣是高度易燃的燃料，消防人員不敢大意，目前還在現場警戒，詳細肇事原因仍待進一步調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言