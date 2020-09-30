轟一聲！氫氣槽車從國道衝橋下 疑司機摔落當場死亡

一輛氫氣槽車深夜0時15分左右南下從國道3號195公里處接國道1號時，突然從國道上摔落橋下，彰化縣消防局消防隊接獲通報出動4個分隊車輛及人員到場搶救，最後在彰化市茄苳路發現疑似事故人車，一人明顯死亡未送醫，車輛原本火勢目前已熄，國道警方在國道上未發現死傷者，研判該名死者就是司機。

深夜巨大聲響讓彰化市金馬路附近包括辭修路以及1、2公里外的阿夷里，甚至卦山路居民都聽得砰的一聲聲響，住家窗戶還震了一下，還有民眾拍到瞬間火光直衝天際，相當嚇人。