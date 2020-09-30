國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，今天凌晨零時許，一輛來自高雄崗山的槽罐車疑似失控卡在高架匝道上，氣體槽則從20多公尺高的匝道掉落到彰化市茄苳路2段，引發爆炸起火，消防人員趕到時，發現槽車司機已墜落平面道路死亡，身分待查，起火原因由國道警方調查中。

彰化縣消防局指出，今天凌晨0時4分左右接獲報案指稱，一輛槽罐車行經國道3號高速公路南下195公里匝道，從彰化系統交流道要接中山高彰化路段時，一輛槽罐車突然失控衝撞匝道，槽罐車車頭留在匝道下，氣體槽則從20多公尺高的匝道掉落到下方空地，引發爆炸起火，巨大爆炸聲，在彰化市區都聽得到。

氣體槽車是掉落在高架橋下的彰化市茄苳路2段，爆炸引發大火，消防局出動多輛消防車前往空地滅火，也派出救護車和消防車前往匝道救人，不過因發生意外的地點是在南下匝道，消防車和救護車要從國道3號和美路段上國道救人，截至凌晨0時44分才撲滅，潔防人員隨後在茄苳路2段，發現槽車司機，但已氣絕身亡。

另在國道一號南下196彰化路段也在1點半左右，一輛新竹貨運卡車也發生火燒車，消防人員趕往灌救，幸好沒有人員受傷。

國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，今天凌晨零時許，一輛槽罐車疑似失控卡在高架匝道上，氣體槽則從20多公尺高的匝道掉落到彰化市茄苳路2段，引發爆炸起火。圖／翻攝彰化踢爆網
國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，今天凌晨零時許，一輛槽罐車疑似失控卡在高架匝道上，氣體槽則從20多公尺高的匝道掉落到彰化市茄苳路2段，引發爆炸起火。圖／翻攝彰化踢爆網
國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，今天凌晨零時許，一輛槽罐車疑似失控卡在高架匝道上，氣體槽則從20多公尺高的匝道掉落到彰化市茄苳路2段，引發爆炸起火。圖／翻攝彰化踢爆網
國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，今天凌晨零時許，一輛槽罐車疑似失控卡在高架匝道上，氣體槽則從20多公尺高的匝道掉落到彰化市茄苳路2段，引發爆炸起火。圖／翻攝彰化踢爆網

國道 爆炸 救護車

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