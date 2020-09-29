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中秋連假車流量恐超過7萬輛 花蓮警啟動車牌辨識疏導

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

中秋連假即將到來，花蓮縣警局預估，每天進入花蓮車流將超過7萬輛，將啟動「車牌辨識系統」監測，只要蘇花改和仁及仁水隧道每15分鐘達200輛車，即刻加派警力疏導，並透過紅綠燈號管控，讓花蓮交通不打結。

縣警局交通隊長黃增樟表示，預估中秋連假車流量將超過今年春節，針對蘇花改和仁及仁水隧道，運用「車牌辨識系統」監測車流，一旦每15分鐘達200輛車，代表車流量開始增加，立刻跳出警示訊息，並發出細胞簡訊，告知新城警分局、花蓮警分局，立即啟動燈號管控及重要路口警力疏導的防塞車機制。

黃增樟說明，以前蘇花改要1小時候才能知道車流量多少，不夠有即時性，決定利用原本用來測速違規、抓逃犯的車牌辨識系統，計算車流量；原本以為很困難，後來得知只要電腦設定指令，程式連動就可做到，從端午節連假測試結果來看，還算準確，因此接下來的連假會繼續使用。

他說，警方白天密切注意境內各大景點車潮，晚上著重花蓮市區金三角商圈、東大門夜市周邊等交通，將利用紅綠燈控的秒差，機動調節號誌燈，像是主要道路綠燈秒數較長等，維持車流順暢。

另外，縣府向台鐵協調商借北濱段、鄰近東大門夜市旁3處空地，正進行除草整地工作，於明天完成後將可提供450個市區停車位，民眾可從中山路、北濱街、五權街進入，路口有設置停車場告示牌指引用路人停車使用。警方呼籲民眾，花蓮市區路幅狹窄，請勿任意停車，以免影響他人又違規受罰。

花蓮縣警局在今年端午連假利用車牌辨識系統計算車流量，一旦每15分鐘達200輛車，即派遣警力疏導交通。圖／警方提供
花蓮縣警局在今年端午連假利用車牌辨識系統計算車流量，一旦每15分鐘達200輛車，即派遣警力疏導交通。圖／警方提供
花蓮市區在連假期間將湧入大量車潮，警方將機動調節號誌燈，維持交通順暢。記者王思慧／攝影
花蓮市區在連假期間將湧入大量車潮，警方將機動調節號誌燈，維持交通順暢。記者王思慧／攝影

連假 蘇花改 中秋

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