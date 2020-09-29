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東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

惡煞消費糾紛砸車毀店警鳴槍喝止 高雄警逮14人

中央社 / 高雄29日電

台南等外縣市惡煞今天凌晨疑因不滿小姐轉檯慢，凌晨先後聚眾砸苓雅區酒店及高雄三民區茶行外車輛，警方鎖定8輛犯案汽車，先後逮捕14人；不排除還有其他共犯，正積極擴大偵辦。

高雄市警察局長劉柏良今天下午嘉勉用槍員警陳韋旭，還指示苓雅分局長黃文哲為用槍員警記功一支，鼓勵員警工作士氣，他強調不容許外縣市不良分子來破壞高雄治安，「如果有，一定嚴打」，他已責成刑警大隊聯繫跨轄區查緝，要將其他涉案對象緝捕到案。

高雄市警局下午指出，除了凌晨已逮捕砸酒店3人外，三民一分局警方也在案發6小時後陸續逮捕到動手砸車砸店的11人，目前正積極追查其他涉案共犯。

有關遭砸酒店閉門歇業，劉柏良指出，缺乏自主管理能力發生案件，就應自動歇業，自己關門檢討，「沒有能力就不要吃這一行飯」。

高雄市苓雅區今天凌晨有3名來自外縣市的男子前往自強三路高檔酒店消費，期間因不滿酒店小姐轉檯慢，與店家起爭執後離去。不料，3人凌晨3時許出現在酒店前，將鞭炮丟入酒店，還持球棒砸破酒店玻璃，警方獲報立即派員趕往處理。

其中，苓雅分局成功路派出所員警陳韋旭到場時發現滋事3人準備逃跑，先將警槍上膛，喝止無效，其中一人卻出言挑釁，陳韋旭接著對空鳴放2槍，隨即噴辣椒水，在支援警力協助下，順利將3人壓制送辦。

事後，遭逮3人的同夥友人心有不甘，誤認酒店與三民區一間知名茶行黃姓負責人有關，因此再吆喝聚集台南的10多名友人南下，凌晨4時50分前往茶行，砸毀外面所有車輛，揚長而去，再轉往酒店砸店。

警方調閱路口監視器畫面，發現車牌相同的8輛車都曾在茶行及酒店的案發現場，進一步追查鎖定是外縣市車輛後，包括凌晨逮捕3人，前後總共逮捕14名嫌犯，正進一步擴大偵辦。

酒店 高雄市 警察

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