熱血業務員幫追逃逸移工 飛撲骨折忍痛壓制

新莊警分局今天前往韓男家中頒發慰問金與補品，感謝他的協助。圖／警方提供 32歲業務員韓佩訓上月行經新北市新莊區新北大道七段時，見員警追捕失聯移工大喊「支援」，他英勇上前協助，將失聯移工飛撲壓到，還因此造成上臂骨折，未料失聯移工爬起後又往前繼續逃跑，所幸最後員警在一輛貨車車底發現躲起來的失聯移工，帶回後交由移民署專勤隊擇日遣返。

據悉，該29歲越南籍阮姓失聯移工自3年前便失聯至今，他原本受僱當工地工人，逃離雇主處所後四處打零工維生。

8月初他騎車載著一名同鄉行經新北大道七段與中正路口時，因行徑可疑被新莊警分局丹鳳派出所周姓員警攔截，阮見身分即將暴露，丟下車與同鄉拔腿就跑。

員警見狀上前追趕並大喊「支援」，恰好韓男經過，見員警追趕便加入追捕過程，一個飛撲上去將阮壓制，手臂還因此骨折，阮則爬起後繼續逃跑。

員警事後在不遠處的貨車車底下發現躲起來的阮男，將他帶回派出所後依違反出入境移民法送往移民署專勤隊擇日遣返回國；韓則在送醫後無大礙。