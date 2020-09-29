影／計程車左轉未禮讓 騎士攔腰直撞牙齒斷了

李姓計程車司機昨天上午開車行經台中市北屯區松竹路時，欲左轉松竹二路，當時李是綠燈左轉，對向沿松竹路騎車直行的鄭姓男子經過路口時，疑未注意車前狀況，加上車多造成視線死角，李轉彎時又未禮讓直行車，導致鄭攔腰撞上李的車，鄭全身有擦挫傷、牙齒也斷裂，幸送醫後無礙，因雙方都無酒駕情事，警方將調閱監視器，函送交大事故組分析肇事原因。

據查，李姓男子（59歲）是計程車司機，昨天上午10時許，開車沿北屯區松竹路欲左轉松竹二路，往軍榮路方向行駛，當時鄭姓男子（20歲）騎車沿松竹路往松竹二路方向行駛，李左轉時，疑未禮讓直行車，直接左轉，鄭直行時疑未注意車前狀況，雙方在路口發生碰撞，鄭攔腰撞上李的右側車身，鄭全身有擦挫傷、牙齒斷裂，但無生命危險。