台籍郵輪女遊客暈厥 台東海巡馳援外海接駁送醫已無礙
台籍郵輪藍鵲號今天中午行經台東縣太麻里外海5海里處，因船上苗栗縣籍57歲劉姓女遊客可能因海上航行過於顛簸，身體不適暈厥，郵輪吃水太深無法在台東富岡漁港靠岸，海巡署艦隊分署第十五海巡隊獲報出動巡防艇馳援接駁，將劉婦後送台東馬偕醫院治療，現已無礙。
海巡署艦隊分署第十五海巡隊指出，29日12時許，接獲第十巡防區電話通報，指藍鵲號郵輪上有名女性乘客暈厥，需接駁後送就醫，因郵輪吃水過深，無法駛進富岡港，第十五海巡隊立即指派PP-10068巡邏艇前往救援，12時45分在台東太麻里外海與藍鵲號會合，並接駁劉姓婦人到巡邏艇上，下午1點40分抵富岡碼頭，將劉婦轉交台東縣消防局救護車載往台東馬偕醫院就醫。
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