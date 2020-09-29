避難弱勢遇火警更重自救 特教宿舍模擬惡火6分鐘疏散

台北市內湖1處私立養護機構日前火警釀3死意外，凸顯災害發生時弱勢族群自救、防災應對重要性，桃園市消防局大林分隊今上午選在桃園市特殊教育學校演練，模擬宿舍半夜惡火，60多名住宿師生得在6分鐘內疏散完畢，由消防員檢視校方自衛編組、應對流程能否順暢，掌握逃生時機。

第一大隊大林分隊長李政諺指出，過去針對防火演練校方多以看影片、自行編組為主，但考量全校500多人中約有60幾名住校生，萬一夜間發生火災勢必得有一套完善、迅速的應對措施，因此今天早上在校內舉辦火災演練，針對住校師生模擬夜間宿舍機房起火的險惡狀況。

李政諺表示，針對校內建築結構、住校人數計算，估計發生火災初期由夜班的老師，將學生從寢室引導至戶外至集合清點，因火煙延燒迅速，全程必須控制6分鐘內疏散完畢，今天演練師生大約5分多鐘完成達標。

除了疏散外，老師還得組成自衛消防編組分工，從發現火災後初期滅火，關閉門窗避免火煙竄出，緊接著引導學生離開房舍至指定集合地點，並在消防員抵達後落實清點人數回報，整體強調應變能力、抗災能力有無落實並加以強化。