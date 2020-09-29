影／高雄茶行酒店遭砸 警：嚴打破壞治安分子
高雄知名酒店、茶行遭砸，除了警員開槍查捕酒店滋事的3名酒客，警方也在案發後6小時，在台南、高雄，追緝到砸店及砸茶行休旅車的6名男子；發生酒客鬧事的酒店，今天下午也宣布暫停營業。高雄市警察局長劉柏良下午開記者會，強調「不容許外地不良分子破壞高雄治安，如果有，一定嚴打」。
據了解，經營網路娛樂城的蘇姓男子今天與朋友續攤，在高雄市苓雅區自強三路某高檔酒店，請台中、台南朋友喝酒，疑因女服務生頻轉檯發生糾紛，凌晨3點10分，蘇等人翻桌，持棍涉嫌砸店，遇及時趕到的苓雅警分局成功派出所警員陳韋旭對空鳴槍，束手就擒；凌晨4點30分，台南同夥趕來高雄尋釁，誤以為酒店是三民區大連街某茶行黃姓負責人經營的酒店，砸毀黃停在茶行前的休旅車車窗，4點55分再轉去酒店砸店逃逸。
警方追查出滋事逃逸的成夥人，有8輛車曾出現在酒店、茶行滋事現場，警方以車追人，今天上午11點多以後，在台南、高雄逮捕涉案的李姓男子等6人，深入查辦。
今天下午1點30分，高雄市警察局長劉柏良偕苓雅警分局長黃文哲、三膩一警分局長古瑞麟、刑大大隊長侯東輝開記者會，強調打擊不良分子破壞高雄治安的決心。
劉柏良表示，他先要表揚警員陳韋旭針對問題、大膽用槍，及時遏止犯罪，他立即對陳記功1次；另對於追緝涉案人，已整合高雄、台南警方合作，並已追捕到部分涉案人。他說，不容許外縣市的不良分子到高雄滋事，高雄市警方會與刑事局落實「三打策略」、向上溯源，必要時根據證據，朝組織犯罪方向偵辦，一定要遏止這種囂張的氣焰。
劉柏良在談及業者的自主管理，盼業者自我檢討事發原因，酒店人員也在店門口掛出公告，宣布「整修內部，暫停營業」。
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