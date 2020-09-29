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帶家人看桃園地景藝術途中車撞電桿 7警民抬移車解危

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市22歲游姓男子今天上午開車載家人，準備到地景藝術節平鎮展場欣賞創作，到平鎮區中央路時疑失神自撞路旁電桿，導致輪胎卡死，車子橫在路中，造成雙向車流回堵，巡邏員警經過和熱心民眾，合力抬起轎車車頭，再把車移至路旁，即時排除事故恢復交通順暢。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，游男住新北市，今天趁天氣放晴同時想避開中秋連假展場、風景區人擠人的情形，準備到平鎮區雙連坡參觀桃園地景藝術節作品，沒想到在中央路一個不留神撞電桿，前輪卡死車無法移動，現場車多，一下子不知道怎麼辦。

宋屋派出所巡佐洪東城、劉明有及警員王振翰巡邏經過了解情況後，認為現場車流量大，這時候聯絡拖吊車緩不濟急，於是和熱心民眾一起移動車頭，大家費不少力氣總算將車輛稍微移動到不影響交通的位置。

警民合力抬移車輛。記者鄭國樑／翻攝
警民合力抬移車輛。記者鄭國樑／翻攝

藝術節 事故

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