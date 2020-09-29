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投資靈骨塔保證翻倍賺？ 退休翁險受騙差點失了老本

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市劉姓老翁接獲「投資靈骨塔」推銷電話，對方聲稱一旦投資幾年便能翻倍賺；劉深信不疑，依指示到銀行準備匯款18萬元。銀行業者直覺不對勁，通報警方處理，轄區右昌派出所警員仔細告知詐騙慣用手法，劉翁才「緊踩煞車」，沒落入詐騙圈套。

71歲劉姓老翁日前接獲「投資靈骨塔」推銷電話，25日到銀行，準備把退休老本都匯出去投資。銀行行員起疑竇，通報轄區警方協助處理。右昌派出所派員前往，先跟劉翁說「這是典型詐騙手法」，並列舉幾個詐騙案例；劉才如夢初醒，立刻打消匯款念頭，向警方表示，會之後若再接到類似電話，會與家人討論、查證再決定投資與否。

劉翁再三感謝銀行行員、警方幫忙攔阻，才能讓自己免於落入詐騙集團圈套，退休老本因此保住。

楠梓分局提醒，民眾若遇到類似遊說投資高報酬率標的，應提高警覺，千萬不要相信來路不明的業務推銷，應多方詢問及求證，以免成為詐騙集團的肥羊，也可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

高雄市劉姓老翁接獲「投資靈骨塔」推銷電話，對方聲稱一旦投資幾年便能翻倍賺，差點豪砸退休金投資，幸好警方即時組詐。記者賴郁薇／翻攝
高雄市劉姓老翁接獲「投資靈骨塔」推銷電話，對方聲稱一旦投資幾年便能翻倍賺，差點豪砸退休金投資，幸好警方即時組詐。記者賴郁薇／翻攝

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