聽新聞
test
0:00 / 0:00
投資靈骨塔保證翻倍賺？ 退休翁險受騙差點失了老本
高雄市劉姓老翁接獲「投資靈骨塔」推銷電話，對方聲稱一旦投資幾年便能翻倍賺；劉深信不疑，依指示到銀行準備匯款18萬元。銀行業者直覺不對勁，通報警方處理，轄區右昌派出所警員仔細告知詐騙慣用手法，劉翁才「緊踩煞車」，沒落入詐騙圈套。
71歲劉姓老翁日前接獲「投資靈骨塔」推銷電話，25日到銀行，準備把退休老本都匯出去投資。銀行行員起疑竇，通報轄區警方協助處理。右昌派出所派員前往，先跟劉翁說「這是典型詐騙手法」，並列舉幾個詐騙案例；劉才如夢初醒，立刻打消匯款念頭，向警方表示，會之後若再接到類似電話，會與家人討論、查證再決定投資與否。
劉翁再三感謝銀行行員、警方幫忙攔阻，才能讓自己免於落入詐騙集團圈套，退休老本因此保住。
楠梓分局提醒，民眾若遇到類似遊說投資高報酬率標的，應提高警覺，千萬不要相信來路不明的業務推銷，應多方詢問及求證，以免成為詐騙集團的肥羊，也可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言