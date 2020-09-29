非法移工吃完海鮮未回神 午休遭移民官逮獲

移民署嘉義縣專勤隊接獲通報，東石1間水產工廠聘僱非法移工，日前趁午休時突襲，查獲2名印尼籍男性非法移工，其中1名才剛吃完美味的海產，還沒回神就遭逮捕，連同雇主依法送辦。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天表示，接獲民眾通報東石鄉1間水產工廠聘僱非法移工，經移民官多次場勘工廠作息後，近日中午趁工廠大門開啟時突襲查察，當場查獲2名印尼籍男性非法移工。

專勤隊指出，其中一名來台逾期1年多的非法移工「阿萬」（化名），被查獲當時才剛吃完工廠提供的海產，他洗著碗筷完全沒注意到移民官已經進來工廠。「阿萬」對移民官說，台灣的海產真的很鮮甜，他吃到忘我了。

嘉義縣專勤隊長張玉龍表示，2名非法移工連同雇主依入出國及移民法及就業服務法送辦。雇主可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。2名非法移工將遣返印尼。