影／豪宅詐騙基地被攻堅 嫌犯急丟手機進鹽酸桶

彰化縣田中分局偵查隊日前接獲海外回歸詐欺集團在台中重起爐灶情資，查知該機房設置於台中市沙鹿市區一棟豪宅，昨天在台中地檢署檢察官指揮下進行攻堅查緝，詐騙集團成員還欲將犯罪通訊用手機丟入預先準備的鹽酸桶內，被立即破門而入的員警當場查獲犯罪工具，逮捕張姓主嫌等12人。

台中地檢署檢察官昨天指揮彰化縣田中分局偵查隊、彰化縣警察局保安警察隊攻堅位於台中沙鹿區的豪宅詐騙基地，僅花了20多秒就攻堅成功進入獨幢豪宅內，當時犯罪集團成員已將部分手機等犯罪工作丟進鹽酸桶，警方立即阻止再破壞其他犯罪工具，查扣下一批犯罪用手機、筆記型電腦及備用SIM卡等證物。