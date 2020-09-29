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影／豪宅詐騙基地被攻堅 嫌犯急丟手機進鹽酸桶
彰化縣田中分局偵查隊日前接獲海外回歸詐欺集團在台中重起爐灶情資，查知該機房設置於台中市沙鹿市區一棟豪宅，昨天在台中地檢署檢察官指揮下進行攻堅查緝，詐騙集團成員還欲將犯罪通訊用手機丟入預先準備的鹽酸桶內，被立即破門而入的員警當場查獲犯罪工具，逮捕張姓主嫌等12人。
台中地檢署檢察官昨天指揮彰化縣田中分局偵查隊、彰化縣警察局保安警察隊攻堅位於台中沙鹿區的豪宅詐騙基地，僅花了20多秒就攻堅成功進入獨幢豪宅內，當時犯罪集團成員已將部分手機等犯罪工作丟進鹽酸桶，警方立即阻止再破壞其他犯罪工具，查扣下一批犯罪用手機、筆記型電腦及備用SIM卡等證物。
田中偵查隊副隊長劉竣明表示，該詐騙機房集團首腦張姓男子，自今年起即以高額租金承租該豪宅做為機房據點，以「假冒公安，佯稱民眾涉案」等詐術詐騙中國大陸地區民眾，此犯罪集團先前即有海外詐騙行為，此次另起爐灶，再次被檢警破獲，警方目前還在擴大查辦中。
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