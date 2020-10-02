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瘦高老頭半夜在路邊灑錢…神鬼托夢要小心：倍獲利的運動彩券

聯合新聞網 / 台灣遊讀會出版

老頭子晚上在野外撒大鈔

人常去找鬼幫忙，事實上，鬼也會有需要人協助的時候。

住在桃園大溪三十年的謝文揚，本身是一位廟宇彩繪師，有一晚他開車載著妻子去楊梅鎮富岡找朋友敘舊，就在開到一條農路旁時，看到路邊有位白髮蒼蒼、瘦瘦高高的老頭子不停在撒錢，而且撒的是一張張的千元大鈔。夫妻倆看傻了，也許你會覺得趕快下車撿啊！但是大半夜的荒郊野嶺遇到這種事情，說真的沒人敢下去，誰知道會不會一下車後腦勺就被一棒敲昏，於是夫妻倆加速開走。

到了朋友家，閒聊起這件事情，商討一下認為那個地點很偏僻，一般人不會開到那邊，或許回家的路上還可以撿到幾張千元鈔，謝文揚想想有道理，隔天清晨四點開回那條農路上，卻已經沒看到半張鈔票。聽到謝文揚這麼一說，我認為他的朋友可能清晨三點就去撿光了。

這件怪事過了好幾年，某一晚謝文揚夢到當時撒錢的老頭子，在夢中老頭要他去簽「無名氏」的彩券，說可以中大獎，但謝文揚第二天醒來一樣沒多想，直到開獎後才發現，把「無名氏」的筆劃拆開，就是樂透開獎的數字。

本文出自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》不得隨意轉載。
本文出自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》不得隨意轉載。
兩次送錢謝文揚都沒接到，我想那老頭子應該火了，幾年後直接在夢中跟謝文揚攤牌：「我告訴你啦，我死很久了，後代子孫也沒找到我的墳！找你就是希望有人幫我，一句話幹不幹！我的墓就在圈圈圈和叉叉叉那邊。」

謝文揚驚醒，幾天後循著夢中老頭所說抵達一片山坡地，挖到一座「道光四年」的墓碑，依照道光四年是一八二四年來換算，距今已有快兩百年的歷史，但這還不是最恐怖的。

最恐怖的是墓碑上的亡者，叫做「古文揚」！跟謝文揚同名不同姓。

這條專題新聞巧到毛骨悚然，後來這座墓變成當地人求財的一個景點。這位古文揚會找謝文揚幫忙，除了謝文揚本身從事神職工作磁場比較敏感外；再者就是同名的關係增加了彼此磁場的契合。

托夢是很常見的方式，但夢到的不一定就是真的。就算你今天夢到的是神，也可能是鬼假冒來騙你幫忙的，那該怎麼辦？如果你夢到媽祖到你夢中，要你取消這禮拜五的國外出差，說會有意外叫你乖乖待在家，那麼你可以到家裡附近的媽祖廟，把狀況說給媽祖聽，隨後擲筊來確認。

如果夢到的是鬼，那就到家裡附近的土地公廟問問，因為土地公算是神鬼間的中間人，就民俗上來說，人過世後除了牛頭馬面、黑白無常，有時也會是土地公牽你去排報到手續，所以有鬼托夢問祂會比較清楚。

鬼托夢報明牌…要小心！

另外鬼托夢報明牌給你先別高興的太早，如果你之前幫過這隻鬼，它回來報恩那就沒事，但如果平白無故得到一筆「托夢之財」，那很有可能是鬼有事想請你幫忙，好比祭祀它或蓋間廟，所以贏來的錢是要你幫它的，幫完說不定剛好花完，連手續費都沒有。

我一直都在想，雖然我金山豆的報導沒受到眾人矚目，但即使一點點的聲音，或許真的可以改變一些什麼，像是扭轉好兄弟的汙名與誤會也是一種幫忙。不知道是不是因為這樣，有一次，我真的夢見一場預知夢……

有次下班，我去剪頭髮時睡著了！這是我人生第一次剪頭髮剪到睡著，那天是星期五，而且我明明沒有很累，卻在短短的幾分鐘開始打盹，並夢見了MLB一連串的賽事。

「一顆在空中飛的棒球，最後落到了觀眾席裡，如同射精一般射出這發全壘打，讓觀眾通通都高潮了！洛磯山守住這場比賽，並且以超過七分的懸殊比數氣走費城人。」

這場比賽結束後，馬上換到下一場老虎對洋基，老虎以四分之差咬死一隻雞；又換到下一場響尾蛇對上小熊，小熊遭到響尾蛇逆轉兩分毒死。一連三場比賽，打完我也驚醒了，張開眼睛後看著鏡子的我還在剪頭髮。那陣子確實是MLB打得最火熱的時候，但我還沒有追球賽追到會做夢的地步吧？

剪完頭髮後我去了一趟運動彩券行，滑鼠滾輪一場一場的滾，剛剛作夢的那三場比賽，明天剛剛好都有賽程！依照夢中的結果去買，三場賠率相乘是120倍，也就是如果押一萬塊就可以拿回一百二十萬啊！就算扣稅後也可以進帳百萬，想到這我馬上下注，心臟撲通撲通的跳回家。

第二天一早，我邊吃早餐邊關注三場比賽，最後……全贏了……！

我發抖著把120倍的彩券來回檢查，確定是扎扎實實的「120倍」，然後我就哭了，因為我只買一百塊，扣掉手續費只拿回一萬多塊。但你說這一萬塊是之前的報導幫到誰，所以鬼報恩嗎？還是有鬼要我幫忙，先儲值一筆錢？我自己也不知道，所以這一萬多塊我就一直存著，不太敢去動它。

如果有鬼托夢來報明牌，先別高興得太早，對方應該是有所求。示意圖，非內文事件中運彩投注站。聯合報系資料照
如果有鬼托夢來報明牌，先別高興得太早，對方應該是有所求。示意圖，非內文事件中運彩投注站。聯合報系資料照

（本文出自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》，未經同意禁止轉載。本文作者為錯別字）

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