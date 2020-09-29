聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／砂石車捲入機車急煞停 車底女騎士死神擦身過
屏東縣許姓女子昨天下午騎機車載著妹妹從東港鎮船頭路右轉沿海路行駛時，適逢同向左側有砂石車右轉，砂石車因內輪差視覺死角擦撞機車，許姓駕駛察覺異狀緊急煞停，下車查看赫見機車女騎士被捲入車底，所幸僅有手腳擦傷，眾人直呼「天公伯保佑！」警方呼籲，大型車內輪差死角多，駕駛人應與大型車保持適當安全距離。
62的許姓砂石車司機昨天下午駕車從沿海路開出於台17線右轉時，擦撞1輛直行的機車，警方隨即趕赴現場處理並協助疏導交通，捲入車底的女騎士及乘客幸運僅皮肉擦；警方說，還好砂石車駕駛查察有異，當下緊急煞車，如果繼續行駛，卡在車底的女騎士可能會被重車的車輪輾壓，後果難料。
警方說，大型車轉彎時，前後輪不會在同一個軌跡，其中內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；車輛越大，內輪差也越大。前後輪轉彎半徑差異，常造成視線死角，若未察覺車旁人車，容易發生傷亡憾事。
東港警分局長謝政憲說，人車跟在大型車旁，常有錯覺，以為對方駕駛看得見自己，而失去警覺心，一旦闖入大型車的視線死角，「內輪差」往往成為死亡陷阱，呼籲用路人如駕駛車輛，務必與大車保持安全距離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言