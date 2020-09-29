影／砂石車捲入機車急煞停 車底女騎士死神擦身過

屏東縣許姓女子昨天下午騎機車載著妹妹從東港鎮船頭路右轉沿海路行駛時，適逢同向左側有砂石車右轉，砂石車因內輪差視覺死角擦撞機車，許姓駕駛察覺異狀緊急煞停，下車查看赫見機車女騎士被捲入車底，所幸僅有手腳擦傷，眾人直呼「天公伯保佑！」警方呼籲，大型車內輪差死角多，駕駛人應與大型車保持適當安全距離。

62的許姓砂石車司機昨天下午駕車從沿海路開出於台17線右轉時，擦撞1輛直行的機車，警方隨即趕赴現場處理並協助疏導交通，捲入車底的女騎士及乘客幸運僅皮肉擦；警方說，還好砂石車駕駛查察有異，當下緊急煞車，如果繼續行駛，卡在車底的女騎士可能會被重車的車輪輾壓，後果難料。

警方說，大型車轉彎時，前後輪不會在同一個軌跡，其中內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；車輛越大，內輪差也越大。前後輪轉彎半徑差異，常造成視線死角，若未察覺車旁人車，容易發生傷亡憾事。