影／桃園大溪轎車自撞5人受傷 車頭嚴重毀損

桃園市19歲簡姓男子昨天深夜載著4名朋友準備回大溪，行經武嶺橋東端往慈湖路方向時，疑天雨路滑車失控，撞上路旁標誌桿致車輛翻覆嚴重變形毀損，簡和朋友都受傷，其中一人今天中午仍在加護病房觀察。簡的酒測值為0，事故確切原因仍需進一步比對追查。

大溪警分局初步調查，事故地點靠近武嶺橋東端，大溪區康莊路和信義路的交叉路口，發生原因可能除了路滑，也有疑似車速過快導致自撞翻車。