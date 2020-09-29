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影／桃園大溪轎車自撞5人受傷 車頭嚴重毀損
桃園市19歲簡姓男子昨天深夜載著4名朋友準備回大溪，行經武嶺橋東端往慈湖路方向時，疑天雨路滑車失控，撞上路旁標誌桿致車輛翻覆嚴重變形毀損，簡和朋友都受傷，其中一人今天中午仍在加護病房觀察。簡的酒測值為0，事故確切原因仍需進一步比對追查。
大溪警分局初步調查，事故地點靠近武嶺橋東端，大溪區康莊路和信義路的交叉路口，發生原因可能除了路滑，也有疑似車速過快導致自撞翻車。
消防局深夜10點36分接到救護通報，隨即調派第四大隊大溪分隊、圳頂分隊趕往，現場檢傷後簡姓駕駛人左手肘擦傷，意識清醒，4名朋友林男（18歲）額頭4公分撕裂傷，劉男（19歲）兩側臉頰及胸口疼痛，另一位18歲林男後腦有3乘3公分撕裂傷，左肩疼痛（加護病房觀察），17歲黃姓少年左胸口擦傷，呼吸困難，4人都意識清醒。
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