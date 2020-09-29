新北公托放烏龜爬身虐童 侯友宜：20年不得從事托育

新北市文林公托中心三名女老師因男童不聽話，竟聯手將男童強押在座位，將其頭部往後扳，放大、小烏龜在臉部、手部及身上亂爬，昨被新北地檢署依強制罪嫌起訴。新北市長侯友宜今表示，「這是一個非常可惡的行徑，令人無法忍受」，

除採取最高重罰24萬外，涉犯人員20年內更不得再從事托育工作，除了行政裁罰，還會採取刑事告訴，

侯友宜表示，因此案所有的監控錄影帶遭刪除，未來會用數位方式備份資料，只要家長要調閱錄影帶，了解孩子們的學習生活，隨時就可以調閱，也讓整個證據不容易被消除。