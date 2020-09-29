影／老婦開車暴衝釀10傷辯「被逼車」行車影像曝光打臉

台中市七旬周姓老婦今天上午駕駛進口MINI轎車，欲前往西區民權路、自由路的證券行看股，途中因不明原因暴衝，擦撞對向一輛休旅車後，再撞上路旁的8輛機車，造成10人受傷送醫，周婦辯稱，當時後方有機車「逼車」，她轎車才會暴衝，不過經被撞的休旅車主提供的行車記錄器發現，當時周婦轎車後方並無機車，且衝撞時車速頗快，與周婦辯詞有明顯差距，警方正在詢問涉案車主，釐清案情。

據查，周姓老婦（73歲）今天駕駛進口MINI轎車要前往西區民權路上的合作金庫看股票，突然因不明原因暴衝到對向車道，當時由李姓男子駕駛的黑色休旅車行駛在對向車道，看到老婦暴衝後，略微閃避躲過，周婦轎車擦撞李車車尾後，再衝撞當時在對向車道慢車道及路旁停等的8輛機車，整起車禍造成10人受到程度不等輕重傷，其中有人小腿骨折，傷勢較嚴重，其他傷者多為肢體擦挫傷，送醫後無大礙。經警方調查，周婦沒有酒駕。

周婦辯稱，她是20多年的股民，今天上午要前往合作金庫看股票，她要右轉民權路旁的小巷子，欲進入合作金庫提供的停車場停車，因當時正值上班時間，後方有很多機車「不斷逼車、按喇叭」，不知道是不是有機車撞到她的車尾，她才會衝到對向車道去，周婦強調，「是機車自己來撞我的，不是我撞他們」。