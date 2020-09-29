聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／老婦開車暴衝釀10傷辯「被逼車」行車影像曝光打臉
台中市七旬周姓老婦今天上午駕駛進口MINI轎車，欲前往西區民權路、自由路的證券行看股，途中因不明原因暴衝，擦撞對向一輛休旅車後，再撞上路旁的8輛機車，造成10人受傷送醫，周婦辯稱，當時後方有機車「逼車」，她轎車才會暴衝，不過經被撞的休旅車主提供的行車記錄器發現，當時周婦轎車後方並無機車，且衝撞時車速頗快，與周婦辯詞有明顯差距，警方正在詢問涉案車主，釐清案情。
據查，周姓老婦（73歲）今天駕駛進口MINI轎車要前往西區民權路上的合作金庫看股票，突然因不明原因暴衝到對向車道，當時由李姓男子駕駛的黑色休旅車行駛在對向車道，看到老婦暴衝後，略微閃避躲過，周婦轎車擦撞李車車尾後，再衝撞當時在對向車道慢車道及路旁停等的8輛機車，整起車禍造成10人受到程度不等輕重傷，其中有人小腿骨折，傷勢較嚴重，其他傷者多為肢體擦挫傷，送醫後無大礙。經警方調查，周婦沒有酒駕。
周婦辯稱，她是20多年的股民，今天上午要前往合作金庫看股票，她要右轉民權路旁的小巷子，欲進入合作金庫提供的停車場停車，因當時正值上班時間，後方有很多機車「不斷逼車、按喇叭」，不知道是不是有機車撞到她的車尾，她才會衝到對向車道去，周婦強調，「是機車自己來撞我的，不是我撞他們」。
不過根據李姓休旅車主提供的行車記錄器發現，當時李姓男子沿西區民權路往五權路方向行駛，行駛過自由路口不久，周婦的轎車就突然衝過來，李趕緊右偏閃避，但仍被周婦轎車擦撞到左側車尾，且當時周婦後方都無機車，明顯與周婦說詞有異，全案由台中市第一警分局交通分隊調查肇事原因。（影片受訪者為肇事周姓女駕駛）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言