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中和警屏息拆爆裂物 誓言找出「詐」彈客
新北市中和區街頭驚傳爆裂物？有民眾在水源路上發現一個寫有「郵包炸彈」字樣的包裹，擔心真的會危害鄰里，嚇得趕緊打110求救，所幸經警方檢測，內容物僅是黑膠唱片，虛驚一場。
事情發生在昨天中午12時許，警方接獲報案立即趕往現場，雖然發現包裹薄到比披薩盒還要薄，但還是不敢大意，隨即拉起封鎖線請防爆小組處理。
防爆小組到場後，先出動遙控機器人講疑似爆裂物的包裹移至離民宅較遠的地方。移至過程中，所有人屏息以待，結果包裹一度因現場地形不平穩而搖晃掉落，讓所有人的心揪了一下，所幸經X光機鑑定其中無電線、電路等物，才大膽上前拆封，最後從裡面找到一張黑膠唱片。
警方表示，雖然「郵包炸彈」只是惡作劇，但製造者的行為已經觸犯恐嚇公眾罪，鑑識人員已採集相關物證，偵查人員也正積極調閱附近監視器，一定會找出這名「詐彈客」。
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