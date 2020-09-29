高雄凌晨發生砸店又砸車 陳其邁：打擊犯罪絕不手軟！

高雄市今天凌晨一連發生酒店被砸、車子被砸的案件，引起民眾對治安的疑慮。高雄市長陳其邁今天在防疫會疫前受訪表示，打擊犯罪絕不手軟，要求局長儘速緝凶，展現市府打擊犯罪的決心。

高雄市苓雅區一家酒店清晨遭惡煞砸店，3點多警方鳴槍逮捕3人，隔了1個多小時，又有10多人在店外點燃炮往店裡炸，還持棒砸毀店家玻璃。

高雄市三民區大連街某茶行黃姓負責人的座車今天凌晨遭砸，約有7輛車10人到場，車上的人一下車便拿棍棒，連砸黃姓負責人停在茶行外的休旅車及2輛機車，休旅車車窗玻璃幾乎全毀。